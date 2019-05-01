Глава Минфина США заявил, что провел продуктивные встречи с вице-премьером Госсовета КНР

1 мая 2019 12:18 (UTC+04:00)

Министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер провели продуктивные переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Представитель Лайтхайзер и я только что закончили продуктивные встречи с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ. Мы продолжим наши переговоры в Вашингтоне, округ Колумбия, на следующей неделе", - написал глава Минфина.

30 апреля в Пекине начался очередной раунд торговых консультаций между США и Китаем. Мнучин и Лайтхайзер возглавляют делегацию США. Дополнительные переговоры начнутся 8 мая, в связи с чем Лю Хэ с делегацией посетит Вашингтон.

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что власти Китая и правительство США продолжают успешно поддерживать диалог по урегулированию торговых и экономических вопросов, однако противоречия и незавершенная работа по-прежнему существуют. Как указало агентство Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение во время саммита в Японии, который запланирован в мае. По данным газеты The Wall Street Journal, это событие может состояться в конце мая или начале июня.

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