Самолет Qatar Airways совершил экстренную посадку в Мумбаи

1 мая 2019 12:57 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways с более чем 200 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Мумбаи (административный центр штата Махараштра), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, рейс вылетел во вторник из Чунцина в Доху. Во время полета экипаж зафиксировал механическую неисправность в одной из систем лайнера, после чего самолет совершил экстренную посадку в Мумбаи. Как сообщило генеральное консульство КНР в Мумбаи, на борту находились более 200 граждан Китая. Они были размещены в гостиницах, им предоставили питание.

После устранения неисправностей самолет в среду вылетел из Мумбаи и доставил пассажиров в столицу Катара. По данным генконсульства, многие из них в результате инцидента опоздали на стыковочные рейсы из Дохи. В настоящее время власти Китая консультируются с властями Катара и авиакомпанией Qatar Airways об оказании им помощи. Точный характер неисправности самолета в сообщении не указывается.

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