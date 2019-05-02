В Германии назвали самые популярные имена для новорожденных в 2018 году

2 мая 2019 17:06 (UTC+04:00)

Немецкие родители консервативны в выборе имен для новорожденных. Уже много лет подряд пятерка лидеров остается неизменной, некоторые позиции лишь меняются друг с другом местами. В 2018 году самым популярным именем среди мальчиков в ФРГ стало Пауль, а среди девочек - Мари. Такую статистику привело в четверг Общество немецкого языка в Висбадене, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Лингвисты проанализировали данные, собранные в 700 отделах ЗАГС по всей Германии. Статистика охватывает имена почти 650 тыс. новорожденных, появившихся на свет в 2018 году.

На второй строчке популярных имен расположились Александер и Софи, а на третьей - Максимилиан и Мария.

Общие тенденции в выборе имен не меняются уже давно. Например, имя Мари занимало первую строчку 13 раз с 1999 года. В рейтинг это имя неизменно попадало с средины 90-х. Что касается Александера, то он не покидает тройку лидеров с 1988 года.

По немецким загонам, ЗАГС может отказаться регистрировать имя, если сочтет, что выбор родителей негативно скажется на жизни ребенка в будущем. Как пишет издание Bunte, в ФРГ в разные годы детям пытались дать такие имена, как Люцифер, Энакин Скайуокер, Дракула, Боруссия, Викиликс, Супермен, Пиноккио, Виски, Вудсток. Во всех случаях официальные лица позаботились о судьбе детей и в регистрации отказали.

В числе экзотических имен, которые все же были вписаны в свидетельства о рождении, значатся англицизм Лавли (Lovely) или немецкое слово Либелле (рус. - Стрекоза).

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