Источник сообщил о нападении на военный лагерь Хафтара

4 мая 2019 09:44 (UTC+04:00)

Военный лагерь генерального командования ливийских национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в районе Сабха в центральной части Ливии подвергся вооруженному нападению, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Один из лагерей, принадлежащих ливийской национальной армии в военном районе Сабха, подвергся вооруженному нападению", - сообщил источник.
По его словам, "нападение было нацелено на штаб 106-го батальона в военном районе Сабха, на северо-востоке города".

"Подразделения ливийской национальной армии в городе Сабха отразили вооруженное нападение, которому подвергся военный район Сабха", - сообщила пресс-служба 73-й пехотной бригады в заявлении, опубликованном на официальной странице в Twitter.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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