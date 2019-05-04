В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Дарт Вейдер – один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино, мы рады предложить этот редкий костюм на продажу. То, что костюм представлен в полном комплекте, его отличное состояние и происхождение делают его настоящей редкостью на рынке коллекционирования", - отметила представитель аукционного дома Кэтрин Уильямсон.

Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" (Wonders of the Galaxy) в Лос-Анджелесе. Полный комплект костюма состоит из 17 частей, среди которых – перчатки и аккумуляторный блок.

Костюм был создан для пятого эпизода франшизы "Империя наносит ответный удар".

Аукционный дом не уточняет, появлялся ли он в картине, так как для фильма сделали несколько комплектов. Один из них впоследствии достался актеру Брюсу Эллеру, который изображал Дарта Вейдера в ходе конвенций и встреч с фанатами. Именно этот костюм и представлен на аукционе.

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