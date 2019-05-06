Два эсминца ВМС США прошли вблизи спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море

Два корабля ВМС США прошли в понедельник недалеко от спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Седьмого флота ВМС США Клея Досса.

Эсминцы, идентифицированные как Preble и Chung-Hoon, проплыли в 20 км от рифов Гавен и Джонсон.

По словам Досса, этот "законный проход" должен был "бросить вызов чрезмерным морским претензиям и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом".

Военные корабли ВМС США с начала этого года уже несколько раз совершали аналогичные операции. 25 марта эсминец с управляемым ракетным оружием Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны прошли через акваторию Тайваньского пролива. Тогда Китай сделал представление Соединенным Штатам.

Архипелаг Спратли и Парасельские острова уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в Южно-Китайского моря. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины. Острова располагаются на стратегическом перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов. На их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников конфликта.

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