Cын принца Гарри и Меган Маркл, вероятнее всего, будет носить графский титул

Новорожденный сын британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, скорее всего, будет носить титул графа Дамбартона, по названию исторического города в Шотландии, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Официально это решение пока не принято, но маловероятно, что младенец станет принцем, как его отец, поскольку король Георг V, дед нынешней королевы Елизаветы II, ввел жесткий лимит на число титулов в венценосной фамилии. Впрочем теоретически королева может изменить ситуацию, но не факт, что отец и мать новорожденного этого захотят.

Фотографии сына Гарри пока не обнародованы, как, впрочем, и его имя, над которым, по словам принца, они с Меган пока еще думают. Дело в том, что родители не знали пола своего первенца, сознательно не став выяснять этот вопрос во время беременности Маркл. Однако неизвестным остается не только имя, но и гражданство младенца: то есть будет ли оно чисто британским или все же двойным, британо-американским. Ведь теоретически родители могут настоять на втором варианте, поскольку Меган является гражданкой США.

Роды во дворцах и усадьбах

Как пишут британские СМИ, Меган Маркл сама подбирала команду медиков, которые должны были следить за процессом рождения ребенка в коттедже поместья Фрогмор, куда в апреле переехали из Кенсингтонского дворца принц и его супруга. Следует отметить, что появление потомков наиболее высокопоставленных членов семьи Виндзоров во дворцах и усадьбах соответствует долгой королевской традиции. Правда, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон родила всех троих своих детей в эксклюзивном крыле Линдо лондонской больницы святой Девы Марии - там же, где дала жизнь Уильяму и Гарри и их мать, принцесса Уэльская Диана, впервые нарушившая эту традицию.

Королева же Елизавета II четко следовала заведенному порядку, родив трех своих детей - принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда - в Букингемском дворце, а принцессу Анну - в Кларенс-хаусе, который является резиденцией наследников престола. Причем появление Чарльза было мучительным для Елизаветы, тогда еще наследной принцессы, и не обошлось без применения обезболивающих препаратов. А ее супруг принц Филип во время рождения первенца не находился возле супруги, как Гарри, а играл в сквош со своим личным секретарем и даже не стал уходить с корта, когда пришла новость о том, что он стал отцом. На родах же Филип присутствовал лишь однажды, когда на свет появился его четвертый и последний ребенок - Эдвард.

Cама же Елизавета II родилась 93 года назад с помощью кесарева сечения в доме номер 17 по улице Брутон-стрит в центральном лондонском районе Мэйфэр, где тогда жили ее родители - герцог и герцогиня Йоркские Альберт (будущий король Георг VI) и Елизавета (будущая королева-мать).

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