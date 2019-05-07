Трамп 13 мая примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Орбана

Президент США Дональд Трамп примет 13 мая в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Признавая давние связи между США и Венгрией, президент и премьер-министр обсудят пути расширения сотрудничества по ряду вопросов, включая торговлю, энергетику и кибербезопасность", - отметила она.

Трамп и Орбан "также изучат возможности выполнения многочисленных обязанностей в области национальной безопасности своих стран и отметят 20-летие членства Венгрии в НАТО", указывается в заявлении.

Президент США пригласил премьер-министра Венгрии посетить Вашингтон, сообщил 2 мая в Twitter пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач. Они обсудят энергетическую безопасность, оборонное сотрудничество, двусторонние отношения и региональную безопасность. Ранее посол Соединенных Штатов в Венгрии Дэвид Корнстейн в интервью газете The New York Times заявил, что Трамп намерен развивать отношения с Орбаном и считает его "сильным лидером".

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