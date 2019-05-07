Трамп 13 мая примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Орбана

7 мая 2019 17:52 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп примет 13 мая в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Признавая давние связи между США и Венгрией, президент и премьер-министр обсудят пути расширения сотрудничества по ряду вопросов, включая торговлю, энергетику и кибербезопасность", - отметила она.

Трамп и Орбан "также изучат возможности выполнения многочисленных обязанностей в области национальной безопасности своих стран и отметят 20-летие членства Венгрии в НАТО", указывается в заявлении.

Президент США пригласил премьер-министра Венгрии посетить Вашингтон, сообщил 2 мая в Twitter пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач. Они обсудят энергетическую безопасность, оборонное сотрудничество, двусторонние отношения и региональную безопасность. Ранее посол Соединенных Штатов в Венгрии Дэвид Корнстейн в интервью газете The New York Times заявил, что Трамп намерен развивать отношения с Орбаном и считает его "сильным лидером".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рейтинг Трампа достиг самого высокого уровня за все его президентство
В мире 11:44
МИД: Венгрия заинтересована в том, чтобы ЮГК достиг Центральной Европы
Энергетика 10:05
Посол Таджикистана в Иране встретился с главой иранского МИД
Центральная Азия 09:34
Глава Минфина США отказался передавать демократам в Конгрессе налоговые декларации Трампа
США 03:17
Президент Трамп обсудил с премьером Абэ ситуацию вокруг КНДР
США 6 мая 20:15
Трамп: США больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле
В мире 6 мая 16:38
Лента новостей
Выплаты на рынке страхования Азербайджана значительно сократились
Финансы 18:19
Как азербайджанский танцор создал сам себя (ФОТО)
Культура 18:11
В Сумгайыте обнаружены фрагменты 26 снарядов с взрывчатыми веществами (ФОТО)
Происшествия 18:09
Торговый дом SOCAR Energy Ukraine обнародовал объёмы сбыта природного газа в Украине
Энергетика 17:52
Грузия увеличила экспорт электричества
Энергетика 17:50
Роснефть нацелена на покупку крупной грузинской компании
Энергетика 17:49
Туркменистан проводит экологический мониторинг на Каспии
Туркменистан 17:43
В Малави слон убил британского солдата
В мире 17:41
АБР о техпомощи в рамках проекта «Шах Дениз-2»
Энергетика 17:38