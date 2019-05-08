Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Британский принц Гарри и его супруга Меган, устроив фотосессию в Виндзоре, продемонстрировали миру своего новорожденного сына, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет рано утром 6 мая, его вес при рождении составлял 3,2 килограмма. Мальчик занимает седьмое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма, троих детей принца Уильяма и своего отца принца Гарри. С рождением у принца Гарри сына, королева Великобритания Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз.

Принц Гарри и Меган, как и обещали, пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. В отличие от супруги принца Уильяма Кейт, герцогиня Меган не захотела позировать фотографам сразу после родов, предпочтя провести первые дни с ребенком, мужем и своей матерью Дорией, приехавшей к рождению внука из Лос-Анджелеса.

Интерес к новорожденному со стороны СМИ, между тем, очень велик, и не только потому, что его отец принц Гарри является самым популярным членом королевской семьи, но и потому, что его сын стал первым "королевским ребенком" смешанного этнического происхождения за много веков и первым американцем, рожденным в королевской семье (по матери ребенок имеет право на американский паспорт и потому гипотетически сможет в будущем стать президентом США).

Крестины ребенка, как ожидается, пройдут, в соответствии с королевскими традициями, через три месяца после рождения. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.

По данным британского центра исследований ритейла, ребенок принца Гарри и Меган Маркл принесет британской экономике в течение двух лет более миллиарда фунтов стерлингов: эта сумма будет достигнута за счет продажи напитков и еды для празднований, сувениров, одежды, аксессуаров для детей и молодых матерей, глянцевых журналов, повышенного интереса к "королевским" выставкам и дворцам.

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