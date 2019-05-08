В Кабуле ликвидировали всех боевиков, напавших на здания гуморганизации

8 мая 2019 17:58 (UTC+04:00)

Силы правопорядка в Кабуле ликвидировали боевиков, напавших на здания гуманитарной организации Counterpart International, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что в районе, где располагались два здания зарубежной негосударственной гуманитарной организации, произошел взрыв и началась стрельба.

Операция против боевиков длилась почти шесть часов, были уничтожены не менее двух нападавших и разблокированы около 170 человек, находившихся в зданиях. По данным минздрава, число пострадавших в результате взрыва достигло 18 человек. Сообщалось, что ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

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