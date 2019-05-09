Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

9 мая 2019 11:26 (UTC+04:00)

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По словам представителя аэропорта, беспилотник был замечен на территории аэропорта в четверг в 07:40. В течение пяти минут работа аэропорта была приостановлена, взлеты и посадки самолетов не осуществлялись до 08:18.

Сообщается, что федеральная полиция проводит расследование в связи с инцидентом. На поиски дрона был направлен вертолет.

Подобный случай произошел также в марте этого года, когда в южной части территории аэропорта Франкфурта-на-Майне был обнаружен беспилотник, в связи с чем работа воздушной гавани была приостановлена на 30 минут.

В ночь на 20 декабря 2018 года все полеты в британском аэропорту "Гатвик" были приостановлены из-за информации о двух дронах, летавших над аэродромом. В начале января лондонский аэропорт "Хитроу" приостановил вылетающие рейсы из-за появления беспилотника. Позже международный аэропорт Дублина также приостановил рейсы из-за появления дрона.

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