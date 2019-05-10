В одной из мечетей Лондона произошла стрельба

Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия. Об этом она сообщила в пятницу на странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники [полиции] находятся на месте, где был произведен выстрел на [улице] Хай-роуд в "Семи королях". Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - говорится в публикации.

Газета Daily Mirror отмечает, что мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque), в которой собрались верующие для молитвы, в связи с инцидентом была закрыта.

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