Правительство Великобритании надеется, что США и КНР смогут избежать обострения отношений

Правительство Великобритании надеется на то, что США и Китаю удастся избежать дальнейшего обострения отношений на фоне введения Вашингтоном пошлин на импорт продукции из КНР. Об этом заявила в пятницу журналистам официальная представительница премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы уже несколько раз выражали свою обеспокоенность ситуацией в отношениях США и КНР и подчеркивали, что торговые войны никому не принесут выгоды. Стороны продолжают вести переговоры, и мы надеемся, что они достигнут договоренности и смогут избежать дальнейшего обострения", - отметила сотрудница премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которой приводит агентство Reuters.

Вашингтон с 10 мая повысил с 10% до 25% пошлины на импорт продукции из КНР на сумму около $200 млрд. Пекин выразил глубокое сожаление в связи с решением США и сообщил о том, что будет вынужден принять ответные меры.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что готов отложить повышение пошлин на китайские товары, планировавшееся на 1 января 2019 года. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность по-прежнему не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут увеличены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

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