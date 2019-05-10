Госдеп анонсировал встречу Помпео и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Госсекретарь Майкл Помпео посетит и Москву и Сочи 12-14 мая", - говорится в распространённом заявлении госдепартамента.

Отмечается, что 13 мая Помпео прибудет в Москву и посетит всем американское посольство. После этого, 14 мая, он посетит Сочи "для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным". В ходе переговоров Помпео намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов"

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Помпео не исключается.

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