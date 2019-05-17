Южная Корея может предоставить КНДР продовольственную помощь

17 мая 2019 12:07 (UTC+04:00)

Власти Южной Кореи считают, что решение о предоставлении КНДР продовольственной помощи должно приниматься независимо от существующих вопросов по безопасности, такое мнение выразил глава Управления национальной безопасности при администрации президента Чон Ый Ён, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я полагаю, что проблема о продовольствии должна рассматриваться независимо от проблем безопасности. Должна рассматриваться под углом гуманитарного вопроса", - цитирует агентство Ренхап его слова.

Чон Ый Ён также подчеркнул, что официальный Сеул "уже принял решение по продовольственной помощи" и "в скором времени объявит детальный план" по ее предоставлению. Таким образом, Южная Корея может оказать продовольственную помощь КНДР, страдающей от сильнейшей с 1917 года засухи, несмотря на недавние пуски ракет.

Ранее в СМИ КНДР появился призыв к гражданам искать новые источники воды и революционные меры для борьбы с рекордной засухой в стране. Как сообщила в пятницу северокорейская газета "Нодон Синмун", с января по середину мая в Северной Корее выпало всего 56,3 миллиметра осадков. Это является рекордно малым значением за последние почти 100 лет.

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