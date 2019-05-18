Страны ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 168%

18 мая 2019 01:36 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК +, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия по итогам апреля 2019 года на 168% против 139% в марте. Такой итог подвел технический комитет, заочное заседание которого прошло в пятницу вечером, сообщил ТАСС, как передает Trend, источник в кулуарах заседания.

"Общий уровень в апреле составил 168%", - сказал он.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

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