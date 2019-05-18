Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью каналу Fox News, фрагмент которого опубликован в Twitter программы The Next Revolution.

"Сто процентов. Это позор", — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, необходимо ли провести расследование из-за того, что "правительство Китая вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена".

Он не указал, о каких именно вложениях Китая в семейный бизнес Байдена идет речь.

Ранее американские СМИ сообщали, что в 2013 году компания сына Джо Байдена Хантера заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на миллиард долларов. Отмечалось, что Хантер Байден и его партнеры по бизнесу создали несколько коммерческих структур, которые были задействованы в многомиллионных сделках с принадлежащими китайским властям фирмами.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Байден объявил о намерении участвовать в выборах в конце апреля.

Ранее Трамп приветствовал решение бывшего вице-президента США принять участие в выборах. Байден "не сможет выполнить эту работу (президента. – прим. ред.)", заявил американский лидер, назвав его при этом "Сонным Джо".

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