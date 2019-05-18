Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

18 мая 2019 10:01 (UTC+04:00)

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью каналу Fox News, фрагмент которого опубликован в Twitter программы The Next Revolution.

"Сто процентов. Это позор", — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, необходимо ли провести расследование из-за того, что "правительство Китая вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена".

Он не указал, о каких именно вложениях Китая в семейный бизнес Байдена идет речь.
Ранее американские СМИ сообщали, что в 2013 году компания сына Джо Байдена Хантера заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на миллиард долларов. Отмечалось, что Хантер Байден и его партнеры по бизнесу создали несколько коммерческих структур, которые были задействованы в многомиллионных сделках с принадлежащими китайским властям фирмами.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Байден объявил о намерении участвовать в выборах в конце апреля.

Ранее Трамп приветствовал решение бывшего вице-президента США принять участие в выборах. Байден "не сможет выполнить эту работу (президента. – прим. ред.)", заявил американский лидер, назвав его при этом "Сонным Джо".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай обвинил США в фабрикации информации о требований передачи технологий
Китай 08:45
Toyota раскритиковала слова Трампа о нацугрозе США от импорта автомобилей
США 07:29
На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1
Китай 04:50
Минторг США может временно отсрочить ряд торговых ограничений против Huawei
США 04:29
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за передачу секретов Китаю
США 02:12
Глава минфина США отказался передавать демократам налоговые декларации Трампа
США 00:54
Лента новостей
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
В мире 10:54
Азербайджан сократил прокачку нефти по БТД
Энергетика 10:52
Компания Rattan увеличит объемы производства дачной мебели
Бизнес 10:48
За три месяца в Азербайджане на свет появились свыше 32 тыс. новорожденных
Общество 10:43
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Финансы 10:39
В Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:38
МИД Нидерландов рассказал о будущих проектах в аграрном секторе Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 10:37
Иностранных наблюдателей на учениях с участием авианосной группы на Аляске нет
В мире 10:33
Посол: Нестабильность в Каспийском регионе влияет и на регион Черноморского бассейна (ФОТО)
Политика 10:31