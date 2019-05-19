Мадонна назвала всех финалистов Евровидения победителями

19 мая 2019 02:02 (UTC+04:00)

Певица Мадонна перед своим долгожданным выступлением на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве назвала всех участников финала конкурса победителями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вы все победители. Быть здесь – уже нелегко. Посмотрите на конкурсантов – это представители со всего мира... Музыка сближает людей!" - сказала певица перед выходом на сцену.

По словам организаторов, певица исполнит свой новый сингл Future совместно с рэпером Quavo, а также хит 1989 года Like A Prayer.

Финальный концерт популярного музыкального шоу проходит в субботу в Тель-Авиве, где 26 участников из разных стран борются за звание победителя "Евровидения-2019".

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