В Индии экстренно сел самолет сингапурской авиакомпании Scoot

20 мая 2019 09:47 (UTC+04:00)

Самолет сингапурской бюджетной авиакомпании Scoot со 161 пассажиром на борту в понедельник утром совершил экстренную посадку в аэропорту индийского города Ченнаи (штат Тамилнад), сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Рейс сингапурской авиакомпании Scoot TR567, вылетевший из города Тируччираппалли, совершил экстренную посадку в аэропорту Ченнаи после того, как пилот получил информацию о задымлении на борту. Командир воздушного судна запросил посадку, авиационные власти удовлетворили эту просьбу", - информирует агентство.

По информации СМИ, никто из пассажиров не пострадал. Ожидается, что уже в понедельник вечером они вылетят другим бортом в Сингапур. Причина задымления не называется. Ведется расследование случившегося.

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