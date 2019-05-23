В Швеции владельцы телефонов Huawei пытаются от них избавиться

Новость о том, что корпорация Google решила свернуть сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, заставила в Швеции многих владельцев смартфонов этой марки попытаться избавиться от своих гаджетов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

На сайте Blocket отмечен резкий рост количества объявлений о продаже телефонов Huawei. "Когда возникают медиа-кризисы, вторичный рынок реагирует быстро", - отмечает пресс-секретарь сайта Теро Марьямяки.

Ранее стало известно, что Google не даст разрешения Huawei на использование с осени 2019 года мобильных сервисов компании, в том числе YouTube, Play Store и Gmail, и на обновление системы на своих мобильных устройствах. Хотя Huawei пояснил, что это касается в основном будущих моделей, многие клиенты уже отреагировали.

На этой неделе на Blocket было опубликовано в пять раз больше объявлений о продаже, чем за аналогичный период 2018 года. Если на прошлой неделе на сайт выкладывалось в среднем по 10 анонсов ежедневно, то в последние три дня - 30-35. "Их постоянно становится больше", - говорит Марьямяки.

В первом квартале этого года доля рынка Huawei в продажах мобильных телефонов в Швеции составила около 15%. Теперь же продавцы отмечают обеспокоенность своих клиентов, задающих вопрос, смогут ли они продолжать применять эти телефоны.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о решении Google приостановить бизнес-контакты с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.

Установка и использование самой операционной системы доступно без каких-либо ограничений, однако, к примеру, новшества в области обеспечения безопасности могут быть установлены только на продукцию фирм, сотрудничающих с Google. К тому же, как уточняет Reuters, китайская компания не сможет предустанавливать программы, разработанные Google, например, магазин приложений Google Play и электронную почту Gmail на последующие модели своих мобильных устройств.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США применять оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

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