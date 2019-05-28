Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

28 мая 2019 06:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Вертолеты лидеров двух стран сели на его палубу, где были выстроены японские и американские военные моряки. Церемония транслировалась в прямом эфире национальными телеканалами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кага" в ближайшее время будет преобразован в легкий авианосец. Он примет на борт после этого закупаемые в США новейшие многоцелевые боевые самолеты F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Посещение этого корабля лидерами двух стран призвано подчеркнуть прочность военного союза между Вашингтоном и Токио.

Япония намеревается закупить в США в общей сложности 105 боевых самолетов F-35 двух модификаций для ВВС и нужд палубной авиации. Вместе с "Кага" в авианосец будет переделан и другой корабль такого класса - "Идзумо". Их водоизмещение - 19,5 тыс. тонн, длина - 248 метров. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переделки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.

Вслед за церемонией на вертолетоносце "Кага" президент Трамп посетит на базе Йокосука универсальный десантный корабль ВМС США Wasp, где выступит перед американскими моряками.

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