Facebook объявил о блокировке 58 аккаунтов, якобы связанных с Ираном

Компания Facebook удалила 51 аккаунт, 36 страниц и семь групп в этой американской социальной сети, а также три аккаунта в Instagram за скоординированные действия, за которыми якобы стоял Иран. Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы удалили в Facebook 51 аккаунт, 36 страниц и семь групп, а также три аккаунта Instagram, которые были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, исходившее из Ирана. Лица, стоявшие за этими действиями, совершенными и на других платформах в интернете, вводили людей в заблуждение о том, кем они на самом деле являются и чем занимаются", - говорится в пресс-релизе соцсети.

По ее утверждению, владельцы заблокированных аккаунтов выдавали себя в том числе за известных американских и британских политических деятелей и от их имени вели обсуждение таких тем, как ислам, арабские меньшинства в Иране, влияние Саудовской Аравии на Ближнем Востоке.

Facebook признает, что прибег к блокировке на основании предупреждения, поступившего от компании FireEye, специализирующейся на компьютерной безопасности.

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