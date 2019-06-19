Microsoft планирует добавить новую клавишу на клавиатуры

19 июня 2019 12:05 (UTC+04:00)

Компания Microsoft рассматривает возможность добавить новую клавишу Office на клавиатуры, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Предполагается, что клавиша будет служить для быстрого вызова приложений Microsoft Office. Новая кнопка заменит клавишу Windows на правой стороне клавиатуры.

По информации портала, Microsoft проводит опрос о необходимости этой клавиши на ноутбуках.

Если Microsoft добавит новую клавишу, то это будет первым изменением раскладки клавиатуры за 25 лет, отмечает The Verge. Стандартная раскладка под названием Microsoft Natural появилась в 1994 году.

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