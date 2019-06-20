Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды

20 июня 2019 06:25 (UTC+04:00)

Ученые подтвердили, что 53,9 градуса жары, зафиксированные в 2016 году в Кувейте, заняли первое месте среди наблюдаемых в Азии показателей температур и третью строчку среди мировых рекордов жары на всю историю наблюдений, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ВМО подтвердил, что 53,9 градуса жары в Митрибахе (Кувейт) 21 июля 2016 стали самым высоким показателем температуры когда-либо зафиксированном в Азии и третьем среди самых теплых температур, наблюдаемых на Земле. Кроме того, ученые подтвердили, что 4 строчку в списке температурных рекордов занимает 53,7 градусов жары, которые наблюдали в Турбате (Пакистан) 28 мая 2017 года",- сообщается в Twitter ВМО.

Как пояснил главный докладчик ВМО по климатическим и погодным экстремальным явлениям, научная работа по подтверждению температурного экстремума показала современные возможности метеорологов по получению и колировке информации от разных датчиков.

По данным ВМО, теперь список мировых температурных рекордов выглядит следующим образом: первое место - Долина смерти в Калифорнии - 56,7 градуса зафиксировано 10 июля 1913 года, Келибия (Тунис) - 55 градусов в июле 1931 года, Митрибахе (Кувейт) - 53,9 градуса 21 июля 2016 года, Турбате (Пакистан) - 53,7 градуса 28 мая 2017 года.

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