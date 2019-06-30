Военный совет Судана заявил о готовности к переговорам

30 июня 2019 22:16 (UTC+04:00)

Правящий Суданом Переходный военный совет (ПВС) заявил, что посредническая инициатива Африканского союза (АС) и Эфиопии является хорошей основой для переговоров с оппозицией, совет готов к переговорам, передает телеканал al-Arabiya, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель ПВС Шамсуддин Кабаши в воскресенье передал двоим представителям АС и Эфиопии ответ совета на их инициативу. "Точка зрения ПВС такова, что предложение АС представляет собой отличную основу для переговоров. Мы готовы к переговорам, начиная с сегодняшнего дня", - цитирует телеканал Кабаши.

Он отметил, что надеется на достижение полномасштабного политического решения, которое удовлетворит всех, в максимально короткое время, а все остальные усилия должны координироваться с АС.

В свою очередь оппозиционные "Силы за свободу и перемены" передали представителям Африканского союза и Эфиопии свой ответ на их предложение с шестью замечаниями.

В воскресенье в Хартуме и ряде других суданских городов проходят масштабные акции протеста с требованиями немедленной передачи власти переходному гражданскому правительству. Сообщается о как минимум одном погибшем.

Ранее представители Эфиопии, а также Африканского союза и Лиги арабских государств приезжали в Хартум с посреднической миссией.

По данным СМИ, согласно "компромиссному проекту", предложенному эфиопской стороной, предполагается создание руководящего органа, в который войдут восемь гражданских и семь военных членов.

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