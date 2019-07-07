"Боинг" лишился контракта на поставку тридцати самолетов 737 Max

7 июля 2019 21:22 (UTC+04:00)

Саудовский лоукостер Flyadeal, принадлежащий авиаперевозчику Saudia, отказался от покупки тридцати самолетов "Боинг 737 Max", сообщает в воскресенье телеканал BBC News, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс"

Общая стоимость контракта, предполагавшего возможность дополнительной закупки еще двадцати самолетов, составляла $5,9 млрд. Однако "Боинг" собирался продать самолеты Flyadeal со скидкой.

Вместо модели "737 Max" компания Flyadeal решила пополнить парк самолетами Airbus A320.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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