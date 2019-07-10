Компания Bombardier уволит половину сотрудников на одном из предприятий в Канаде

10 июля 2019 04:36 (UTC+04:00)

Канадская машиностроительная компания Bombardier уволит ровно половину сотрудников - 550 человек - на своем предприятии в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в федеральном правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информацию об увольнении работников, не называя конкретных цифр, подтвердила министр транспорта провинции Онтарио Каролин Малруни.

"Наше правительство уже поговорило с руководством Bombardier и выразило наше разочарование этим решением компании", - сказала она. Малруни добавила, что региональные власти призывают Bombardier "достигнуть соглашения с правительством Онтарио о сохранении рабочих мест в Тандер-Бэй". На предприятии компании в этом городе собираются вагоны для метро.

Bombardier является крупнейшим в мире производителем пассажирских поездов и одним из лидеров в сборке гражданских самолетов. Согласно данным на сайте компании, на нее работают более 68 тыс. человек. Предприятия Bombardier расположены в 28 странах. По итогам 2018 года доходы фирмы составили $16,2 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индейцы выступили против установки памятника первооткрывателю Канады
Другие страны 8 июля 11:24
На востоке Канады установилась аномальная 40-градусная жара
Другие страны 5 июля 23:01
В Канаде во время ежегодной регаты погиб гонщик скоростного судна
Другие страны 1 июля 05:49
В Канаде разбился самодельный вертолет
Другие страны 30 июня 06:07
Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Канады
Политика 29 июня 16:37
В тоннеле между США и Канадой сошли с рельсов более 40 грузовых вагонов
США 28 июня 23:18
Лента новостей
Трамп может наложить вето на обсуждаемый проект бюджета Пентагона на $733 млрд
США 05:52
Бывшую сотрудницу госдепа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
В мире 05:38
В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений
В мире 05:34
Треть российских школьников проведут летние каникулы в деревне либо на даче
В мире 05:11
Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьер-министра Греции
В мире 04:27
Пентагон потратил $1,2 млн на праздничные мероприятия в День независимости США
В мире 04:21
В США заявили, что у Вашингтона нет скрытого канала для переговоров с Тегераном
США 03:40
На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
В мире 03:36
CNBC узнал о возобновлении торговых переговоров США и КНР
США 03:19