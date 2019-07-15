Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"

Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила по техническим причинам запланированный на утро запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2", говорится в сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В качестве меры предосторожности запуск миссии "Чандраян-2" сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее", - написала организация в Twitter.

Американский журнал назвал причины провала советской лунной программы. В эфире радио Sputnik, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал публикацию, отметив, что не со всеми выводами можно согласиться.

Уточняется, что причиной стала "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота", куда наблюдать за долгожданным пуском прибыл даже президент Индии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.