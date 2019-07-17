Мужчина искупался в море и умер

17 июля 2019 06:33 (UTC+04:00)

В прибрежном городе Дестин, штат Флорида, мужчина заразился в море смертоносной бактерией и умер. Об этом сообщает таблоид Metro, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

40-летняя Шерил Беннетт Вейгул (Cheryl Bennett Wiygul) рассказала, как ее 66-летний отец Дейв Беннетт (Dave Bennett) и мать гостили у нее дома. Тогда в ее округе появились слухи о 12-летней девочке, которая подхватила в море опасные бактерии через рану на ноге. Перед походом на пляж женщина тщательно проверила, нет ли у ее родителей открытых порезов.

«У отца не было открытых ран. На его руках и ногах оставались только несколько заживших царапин, — вспоминает Вейгул. — Мы соблюдали меры предосторожности и были в безопасности, как мне тогда казалось». В пятницу семья провела весь день на берегу моря, после чего Беннетт засиделся допоздна дома за просмотром фильма.

На утро следующего дня, спустя 12 часов после купания в море, Беннетт проснулся с высокой температурой, ознобом и спазмами в теле. Он решил вернуться в родной город Мемфис, штат Теннесси, чтобы попасть на прием к местным докторам. По пути домой состояние мужчины стремительно ухудшалось, он жаловался на острую боль в ногах. К вечеру того же дня супружеская пара обратилась в больницу.

Медики осмотрели пациента и нашли на его спине воспаление. «Мама прислала мне фотографию его спины, пятно было черного цвета», — отметила Вейгул. По ее словам, никто из членов семьи не замечал на спине Беннетта каких-либо порезов. Его супруга по просьбе дочери объяснила врачам, что мужчина искупался во время отдыха во Флориде и, скорее всего, подхватил инфекцию.

Доктора предположили, что у пациента стафилококк и поставили капельницу с антибиотиками. Мужчина испытывал острую боль, а пятно на его теле увеличилось вдвое. Тогда его перевели в реанимацию. Медики заключили, что органы больного находятся в критическом состоянии, а кровь окислилась. В воскресенье Беннетта признали мертвым.

Посмертные анализы выявили, что мужчина заразился бактерией Vibrio vulnificus через открытую рану, что привело к заражению крови. Вейгул решила поделиться трагической историей в социальных сетях, чтобы обратить внимание окружающих на опасных бактерий, живущих в море.

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