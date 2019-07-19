В Пентагоне заявили, что приобретение Индией С-400 представляет некоторые проблемы

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон назвал проблемой приобретение Индией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким заявлением он выступил в четверг на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индия - крупнейший покупатель и крупнейший обладатель военно-транспортных самолетов C-17 в мире, за исключением США", - отметил Дэвидсон, подчеркнув также, что на вооружении у Индии стоят помимо прочего американские самолеты P-8 Poseidon, C-130 Hercules, вертолеты AH-64 Apache и другие единицы военной техники.

"Это помогает сближать тактические подходы и доктрины, и это будет способствовать развитию наших отношений", - подчеркнул он отвечая на вопрос о развитии стратегического партнерства между Вашингтоном и Нью-Дели.

"Безусловно, стоит вопрос покупки С-400, мы ведем диалог по этому поводу, - подчеркнул Дэвидсон. - Это представляет определенную проблему, мы продолжаем вести диалог по этому поводу, но они намерены сделать это". По словам главы Индо-Тихоокеанского командования США, покупка российской ЗРС невыгодна для Индии, потому что американское оборудование "намного лучше проявляет себя в контексте совместимости и взаимозаменяемости".

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.

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