WADA исключило Антидопинговый комитет КНДР из числа не соответствующих кодексу организации

27 июля 2019 00:10 (UTC+04:00)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило Антидопинговый комитет КНДР из числа организаций, не соответствующих кодексу организации. Об этом сообщает пресс-служба WADA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сентябре 2018 года исполком WADA постановил, что в течение четырех месяцев антидопинговый комитет КНДР должен был устранить нарушения, связанные с программой тестирования. По истечении указанного срока необходимые изменения внесены не были, в январе 2019 года антидопинговый комитет КНДР был включен в список организаций, не соответствующих кодексу WADA, это решение вступило в силу в феврале. После этого антидопинговый комитет КНДР совместно с Антидопинговым комитетом Китая (CHINADA) предпринял необходимые меры для приведения программы тестирование в соответствие с кодексом WADA.

Антидопинговый комитет КНДР продолжает сотрудничество с WADA и CHINADA с целью дальнейшего развития программы тестирования, отмечается в сообщении Всемирного антидопингового агентства.

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