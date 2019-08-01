Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США

Президент США Дональд Трамп счел недостаточным снижение базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта и раскритиковал лично главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Свое недовольство он высказал в твиттере, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

По мнению американского президента, решение ФРС стало разочарованием. "Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира", - написал Трамп.

Президент США добавил, что он все равно в выигрыше, хотя и не получает большой помощи от ФРС. "Как обычно, Пауэлл нас подвел, но, по крайней мере, он прекращает количественное ужесточение, которое и не нужно было начинать первым делом - ведь инфляции нет", - заключил он.

31 июля ФРС США впервые с 2008 года снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта - до 2-2,25%. Такого решения ожидали рынки и большинство аналитиков.

Трамп не раз критиковал ФРС за недостаточно мягкую денежно-кредитную политику и ставил в пример регуляторов Евросоюза и Китая.

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