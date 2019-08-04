МИД Колумбии сообщил о возможном нарушении границы венесуэльскими военными

4 августа 2019 01:25 (UTC+04:00)

Власти Колумбии в субботу сообщили, что представители венесуэльских вооруженных сил накануне могли нарушить границу между двумя государствами в районе города Кукута (столица восточного департамента Норте-де-Сантандер). Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Колумбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военнослужащие армии Венесуэлы арестовали гражданина Колумбии, который работал на [пограничной] реке Тачира, а также конфисковали его экскаватор, используемый для горных работ. Управление территориального суверенитета МИД обратилось с просьбой в национальную полицию, чтобы определить точное место, где произошли события, и провести инспекцию места, чтобы определить, имело ли место вторжение на территорию [Колумбии]", - отмечается в заявлении ведомства.

МИД Колумбии также потребовал "соблюдения прав задержанного и его скорейшего освобождения, а также возвращения конфискованного оборудования".

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