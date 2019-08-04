В работе Instagram произошел сбой

4 августа 2019 09:20 (UTC+04:00)

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в воскресенье в ряде стран, в том числе в России. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 22:17 по времени Восточного побережья США (6:17 GMT+4)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции. С неполадками также столкнулись в Германии, Мексике, Польше, Великобритании, Сербии, Чили, Японии и Малайзии.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

Большая часть пользователей не может обновить ленту новостей (около 50%), 29% не могут зайти в свои учетные записи, еще 20% испытывают трудности при просмотре Stories.

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