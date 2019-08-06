В США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

6 августа 2019 03:35 (UTC+04:00)

Полиция США задержала жителя штата Флорида за угрозы применить огнестрельное оружие в супермаркете Walmart на фоне стрельбы в магазине этой сети в Эль-Пасо, штат Техас, где погибли 22 человека, сообщает во вторник телеканал WESH, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина был задержан в воскресенье вечером. Его обвинили в том, что днем он позвонил в магазин неподалеку от города Тампа и сообщил сотрудникам, что готовится устроить там стрельбу. Более тысячи человек были эвакуированы из супермаркета. Полиция отследила звонок и задержала 31-летнего Уэена Ли Паджетта. Оружие в его доме не обнаружили.
По данным издания Washington Excaminer, мужчина признался полиции, что "был заинтригован" инцидентами со стрельбой в минувшие выходные.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль-Пасо на границе с Мексикой. В результате были убиты 22 человека, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.

В ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 24-летний местный житель, в числе убитых - его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251-м случаем стрельбы по людям в США с начала года.

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