Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представил новые флагманы - Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У Galaxy Note 10 диагональ экрана в 6,3 дюйма, а модель 10+ выпустят с диагональю в 6,8 дюйма - самой большой в семействе смартфонов.

Обе модели оснастили основной камерой с четырьмя модулями и фронтальной камерой, однако у Galaxy Note 10+ будет также и 3D-камера.

Оперативная память Note+ должна составить 12 гигабайт, у Note 10 - восемь гигабайт. Также оба аппарата наделили 256 гигабайтами встроенной памяти.

Разработчики отметили, что новые устройства будут заряжаться в сверхбыстром режиме, и для полной зарядки потребуются лишь полчаса. Также емкость аккумулятора для Note 10 и Note 10+ составит 3500 и 4300 миллиампер в час соответственно.

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