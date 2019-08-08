Samsung представила два новых смартфона

8 августа 2019 02:24 (UTC+04:00)

Компания Samsung Electronics представил новые флагманы - Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У Galaxy Note 10 диагональ экрана в 6,3 дюйма, а модель 10+ выпустят с диагональю в 6,8 дюйма - самой большой в семействе смартфонов.

Обе модели оснастили основной камерой с четырьмя модулями и фронтальной камерой, однако у Galaxy Note 10+ будет также и 3D-камера.

Оперативная память Note+ должна составить 12 гигабайт, у Note 10 - восемь гигабайт. Также оба аппарата наделили 256 гигабайтами встроенной памяти.

Разработчики отметили, что новые устройства будут заряжаться в сверхбыстром режиме, и для полной зарядки потребуются лишь полчаса. Также емкость аккумулятора для Note 10 и Note 10+ составит 3500 и 4300 миллиампер в час соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Samsung выпустит складывающийся смартфон Galaxy Fold в сентябре
Другие страны 25 июля 07:19
Компания Samsung увеличила долю на рынке мобильных устройств Азербайджана
ИКТ 6 июля 15:50
Во Франции расследуют возможные нарушения прав рабочих на предприятиях Samsung
Другие страны 3 июля 10:39
Samsung Electronics сокращает производство смартфонов в Китае
Другие страны 5 июня 13:36
Samsung Galaxy A40 – смартфон, созданный для удобства
Экономика 23 мая 10:00
Samsung рассказал о внедрении цифровых технологий в Узбекистане (Эксклюзив)
ИКТ 20 мая 19:18
Лента новостей
В Турции около 20 человек пострадали в результате ДТП
Турция 03:25
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Тайваня
Китай 02:56
В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана
Арабские страны 02:05
В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы
Россия 01:29
Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником
В мире 01:23
Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США - СМИ
США 01:12
В Греции загорелся туристический автобус
Европа 00:49
В Марокко пять человек погибли в крупном ДТП
Арабские страны 00:21
В Стамбуле вспыхнул пожар в хранилище отходов
Турция 00:09