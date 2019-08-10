Судно с мигрантами, которое не приняли страны ЕС, подобрало еще 39 человек

10 августа 2019 22:00 (UTC+04:00)

Судно испанской правозащитной организации Proactiva Open Arms, находящееся в центральной части Средиземного моря, подняло на борт еще 39 мигрантов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, на судне, которое европейские страны отказываются принимать уже девять дней, в настоящее время находятся 160 выходцев из Африки, пытавшихся добраться до берегов Европы. Судно в настоящее время находится недалеко от итальянского острова Лампедуза.

Готовность принять мигрантов, спасенных накануне, высказала Мальта, следует из сообщения организации. "Мальта отказывается принимать 121 человека, которые девять дней находятся на борту Open Arms. Они хотят забрать 39 человек, спасенных несколько часов назад. Это неприемлемо", - говорится в сообщении организации в Twitter.

"Это создало серьезные проблемы на борту", - сообщил глава Proactiva Open Arms Оскар Кампс, который пояснил, что капитан судна принял решение не отправлять 39 человек на Мальту.

Маттео Сальвини, который восхищается президентом России и не видит смысла в антироссийских санкциях, имеет реальный шанс стать премьером Италии, если в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

Ранее глава МВД Италии Матео Сальвини обратился к испанским властям с просьбой принять мигрантов, поскольку речь идет о судне, принадлежащем испанской организации. Однако, по словам и.о. вице-премьера Испании Кармен Кальво, судно должно отправиться "в безопасный и наиболее близко расположенный порт".

Руководство ЕС не вмешивается в ситуацию. Глава Европарламента Давид Сассоли на этой неделе написал письмо на имя председателя Еврокомисси Жан-Клода Юнкера с призывом к странам ЕС разрешить проблему, однако ответа и действий не последовало.

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