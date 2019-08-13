Наземная станция ГЛОНАСС может появиться на Фиджи

13 августа 2019 18:29 (UTC+04:00)

"Роскосмос" провел переговоры о размещении наземных станций ГЛОНАСС на территории других государств, в том числе на Фиджи, следует из отчета госкорпорации за 2018 год, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение 2018 года проведены консультации с Кубой, Фиджи, Мексикой, Вьетнамом, Индонезией, Южной Кореей, Ираном и рядом других стран по размещению измерительных станций ГЛОНАСС на их территории", - говорится в документе.

Сейчас за пределами России есть 11 станций ГЛОНАСС. Три расположены в Бразилии, еще три в Антарктиде, еще по одной станции в ЮАР, Никарагуа, Казахстане, Белоруссии и Армении.

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