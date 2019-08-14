Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии

14 августа 2019 02:40 (UTC+04:00)

Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom объявили о повторном слиянии спустя 14 лет после разделения. Об этом сообщается во вторник на сайте Viacom, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объединенная компания ViacomCBS Inc будет обладать активами, возможностями и масштабом, чтобы быть одним из важнейших создателей и поставщиков контента во всем мире", - говорится в заявлении. Генеральным директором компании станет нынешний глава Viacom Боб Бэкиш. По оценкам экспертов Viacom-CBS, компания будет обладать самой большой аудиторией телезрителей на территории Соединенных Штатов.

В состав Viacom-CBS войдут все телеканалы, принадлежавшие ранее телекомпании CBS, в их числе - MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime и ряд других. Также к объединенной компании перейдет контроль над кино- и телестудией Paramount.

Ранее сообщалось о том, что, согласно условиям сделки, акционеры Viacom смогут рассчитывать на 0,59 акции CBS, что обусловлено незначительным снижением стоимости акций Viacom при закрытии торгов 9 августа. Владельцы компании National Amusements, контролирующие почти 80% акционерного капитала CBS Corp и Viacom, ранее настаивали на их слиянии. Viacom и CBS Corp ранее являлись одной компанией, но после проведенной в 2005 году реорганизации первая отделилась, потеряв контроль над прежними активами.

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