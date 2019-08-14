В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский

14 августа 2019 03:50 (UTC+04:00)

Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Противостояние произошло в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Оно началось с того, что полицейский остановил машину и начал ее проверку. Водитель машины достал ружье и вступил с полицейским в перестрелку, нанеся ему многочисленные ранения, от которых тот скончался. Из прибывших на подмогу трех полицейских двое получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Также были легко ранены двое гражданских лиц. В конечном итоге на место прибыли крупные силы полиции, и нападавший был ликвидирован.

Перестрелка произошла на оживленном шоссе, и пострадавших могло быть намного больше. Местная жительница Дженнифер Моктесума рассказала Los Angeles Times, что везла домой двух своих близнецов, когда переднее стекло машины пробила пуля. Ехавший вслед за ней морской пехотинец в отставке помог матери с детьми заползти под мост и спастись от перестрелки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп признался, что обеспокоен ситуацией в Гонконге
Китай 03:03
Трамп пообещал вскоре провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
США 02:14
Умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
США 01:36
Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытке подорвать экономику США
США 00:06
Кандидат в президенты США Джон Хикенлупер вышел из предвыборной гонки
США 15 августа 21:47
Китай ограничил импорт золота на фоне торговой войны с США
Другие страны 15 августа 17:50
Лента новостей
В Аргентине до конца года отменили НДС на ряд продуктов питания
Другие страны 04:01
Эрдоган посетит Сербию 29 августа - СМИ
Турция 03:33
Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе после боев с "Ан-Нусрой"
Арабские страны 03:24
Трамп признался, что обеспокоен ситуацией в Гонконге
Китай 03:03
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Спорт 02:49
Жители Адена на юге Йемена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов
Арабские страны 02:32
Трамп пообещал вскоре провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
США 02:14
В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны
Арабские страны 01:57
Умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
США 01:36