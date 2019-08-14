В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский

Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Противостояние произошло в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Оно началось с того, что полицейский остановил машину и начал ее проверку. Водитель машины достал ружье и вступил с полицейским в перестрелку, нанеся ему многочисленные ранения, от которых тот скончался. Из прибывших на подмогу трех полицейских двое получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Также были легко ранены двое гражданских лиц. В конечном итоге на место прибыли крупные силы полиции, и нападавший был ликвидирован.

Перестрелка произошла на оживленном шоссе, и пострадавших могло быть намного больше. Местная жительница Дженнифер Моктесума рассказала Los Angeles Times, что везла домой двух своих близнецов, когда переднее стекло машины пробила пуля. Ехавший вслед за ней морской пехотинец в отставке помог матери с детьми заползти под мост и спастись от перестрелки.

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