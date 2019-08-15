Хакеры совершили кибератаку на сайт ЕЦБ

Неизвестные совершили кибератаку на сайт Европейского центрального банка (ЕЦБ), похитив электронные адреса, имена и данные о должностях пользователей. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявлении ЕЦБ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Всего затронуты данные примерно 481 абонента, отметили в банке. Пароли хакерам похитить не удалось.
"Внутренние системы ЕЦБ, а также важные для рынков данные не были затронуты", - заверили в ЕЦБ. Проникновение неизвестных в систему было обнаружено в ходе технических работ.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.