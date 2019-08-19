Трехкратный чемпион Англии Эшли Коул завершил карьеру

19 августа 2019 00:24 (UTC+04:00)

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

«После долгих размышлений я решил — время завершить карьеру. С нетерпением жду следующей главы, которая, надеюсь, будет связана с тренерской деятельностью», — заявил 38-летний футболист.

Коул выступал за английские «Арсенал», «Челси», «Кристал Пэлас» и «Дерби Каунти», который стал последним клубом в его карьере. Кроме того, футболист защищал цвета итальянской «Ромы» и американского «Лос-Анджелес Гэлакси». Среди командных трофеев Коула — три золота в Английской премьер-лиге (АПЛ), семь завоеванных Кубков Англии, а также победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. За сборную Англии защитник провел 107 матчей.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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