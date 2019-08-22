Несколько рейсов не смогли сесть в аэропорту Сочи из-за непогоды

22 августа 2019 03:24 (UTC+04:00)

Самолеты, которые прибывают в аэропорт Сочи, не могут зайти на посадку из-за грозового фронта над городом, несколько бортов отправлены на запасной аэродром в Краснодаре, сообщили ТАСС в четверг в аэропорту, передает Trend.

"Есть такая ситуация: над городом грозовой фронт, многие рейсы отправляют на запасной аэродром в Краснодар. Ситуация случилась вечером, несколько самолетов не смогли сесть [в Сочи]", - сказала собеседница.

Она не уточнила количество задержанных рейсов. По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, после 22:30 (время совпадает с московским) задержано прибытие не менее девяти рейсов. Сколько из них опаздывают по причине грозы, не указано.

В пресс-службе аэропорта добавили, что в ночное время возможны "незначительные задержки самолетов на прилет и вылет", их причина - в грозовой активности в районе аэропорта.

"Несколько самолетов направлены на запасной аэродром в Краснодар. Ожидается, что в ближайшее время погодные условия позволят возобновить работу международного аэропорта Сочи в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний", - добавили в пресс-службе.

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