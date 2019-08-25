Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии

25 августа 2019 05:11 (UTC+04:00)

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично подтвердил позицию своих военных, что Израиль ночными ударами по Сирии сорвал иранские планы по атаке на страну, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Около 23.20 над Дамаском раздались несколько мощных взрывов. Государственное телевидение сообщило, что ПВО отражает атаки в небе над столицей. Израильские военные выступили с редким подтверждением, что это они нанесли удар. Армия заявила, что таким образом сорвала атаку иранских ударных беспилотников по своей стране

"Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил "Аль-Кудс" и шиитских отрядов. Я снова говорю: у Ирана нигде нет иммунитета. Наши силы действуют во всех сферах против иранской агрессии", - написал Нетаньяху в Twitter.

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