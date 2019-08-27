Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском

Случившаяся под Северодвинском авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Он напомнил, что в документе говорится о праве государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю.

Он отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в затронутом регионе в связи с инцидентом нет. "По данным МЧС по Архангельской области, радиационный фон в упомянутом районе находится на естественном нормальном уровне", - заявил Карпов.

Он добавил, что "ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет".

Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным Росатома, погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.

Архангельский главк МЧС через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.

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