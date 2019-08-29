США рассматривают несколько потенциальных мест проведения саммита G7 в 2020 году

29 августа 2019 08:55 (UTC+04:00)

Американская администрация рассматривает целый ряд потенциальных мест проведения в следующем году саммита Группы семи в США, они расположены как минимум в восьми штатах и федеральном округе Колумбия. Об этом, как передает Trend, сообщила в среду корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, ни время, ни место организации предстоящей в 2020 году встречи "семерки" на высшем уровне пока окончательно не определены. Среди возможных мест проведения будущего саммита официальный представитель американского лидера назвала Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина), Запад (Калифорния, Юта и Колорадо) и Средний Запад страны (Мичиган), а также округ Колумбию, в котором расположена столица США.

Как пояснила Гришэм, принадлежащий президенту США Дональду Трампу гольф-клуб и курортно-гостиничный комплекс в городе Дорал (штат Флорида) близ Майами является лишь одним из возможных мест организации этого саммита. "Детали [организации саммита в 2020 году в США] все еще прорабатываются. Как заявил президент, Дорал рассматривается. Команда, занимающаяся отбором, рассматривала несколько потенциальных мест, в том числе [штаты] Калифорния, Колорадо, Флорида, Гавайи, Мичиган, Северная Каролина, Теннесси, Юта, а также Вашингтон, округ Колумбия. В некоторых [перечисленных] штатах было [сразу] несколько потенциальных мест [проведения саммита]", - сказала представитель главы администрации США.

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