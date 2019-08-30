Врачи рассказали, кому вредно пить кофе

Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, напиток отрицательно влияет на состояние здоровья таких пациентов, особенно если употреблять его в больших количествах. Гастроэнтеролог отметила, что через некоторое время кофе перестает оказывать бодрящий эффект.

"Начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна. А отсутствие его, кстати, помимо прочего и очевидного, влияет еще и на вес", — рассказала Дианова изданию.

Она добавила, что кофе стимулирует перистальтику, поэтому при послаблении стула лучше отдать предпочтение чаю.

"Также кофе обладает мочегонным действием и в какой-то степени вымывает кальций из организма", — заметила врач.

Женщинам в период менопаузы она посоветовала пить кофе только с молоком, а людям с пониженным давлением — черный сладкий кофе.

"Самое главное — он должен быть зерновым, приготовленным любым удобным способом: в кофемашине, турке, фильтр-пакете. Растворимый продукт прошел через огромное количество технологических процессов, и говорить о том, что из него мы получим какие-то полезные экстракты, нельзя", — подчеркнула гастроэнтеролог.

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