Трамп принял участие в церемонии создания американского космического командования

30 августа 2019 06:13 (UTC+04:00)

Командование Космическими силами отныне официально действует в США. Торжественную церемонию в Розовом саду Белого дома в четверг открыл президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылокй на ТАСС.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы учредить командование Космическими силами США, это важное дело, - сказал Трамп. - Новое подразделение будет защищать американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Думаю, это очевидно для всех". Глава Белого дома представил главу командования генерала Джона Реймонда, который, по словам Трампа, пользуется большим уважением среди коллег.

В церемонии также приняли участие вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Марк Эспер, и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр и другие представители исполнительной и законодательной власти США.

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