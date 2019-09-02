ООН не располагает данными о пострадавших на ливано-израильской границе

2 сентября 2019 03:14 (UTC+04:00)

Данных о погибших или пострадавших после обстрелов на ливано-израильской границе не поступало, говорится в заявлении Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее командование ливанской армии заявило, что со стороны Израиля было выпущено более 40 ракет по окрестностям поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Обстрелы привели к пожарам. Армия Израиля открыла огонь после того, как группа из двух бойцов "Хезболлах" уничтожила израильскую бронетехнику противотанковой ракетой в приграничной зоне. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе, повлекшие смерть двоих бойцов.

"Временные силы ООН в Ливане выясняют обстоятельства произошедшего, включая информацию о погибших, раненых или повреждениях в результате инцидента", - сказано в заявлении.

"На данный момент Временным силам ООН в Ливане не поступала информация о погибших или раненных с какой-либо из сторон", - отмечается в нем.

По словам командующего Временными силами ООН в Ливане Стефано дель Коля, произошедшее является серьезным инцидентом, нарушающим резолюцию 1701 СБ ООН, а также направленным на подрыв стабильности в этой зоне.

Резолюция 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии" - признанной ООН границы двух стран.

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