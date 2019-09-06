Sony представила юбилейную версию плеера Walkman к 40-летию устройства

6 сентября 2019 07:02 (UTC+04:00)

Компания Sony к 40-летнему юбилею легендарного плеера Walkman представила специальную версию этого устройства. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Cnet.com, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новинка была анонсирована на международной выставке электроники IFA в Берлине. Она будет продаваться в специальном чехле, который повторяет дизайн оригинального кассетного плеера, впервые вышедшего в 1979 году.

В остальном новая модель представляет собой современный плеер под управлением операционной системы Android, предназначенный для проигрывания цифровых музыкальных файлов. Кассетной деки в устройстве нет, однако в него загружены несколько экранных заставок, имитирующих проигрывание аудиокассет, цвет которых меняется в зависимости от типа музыкального файла.

Диагональ HD-дисплея нового Walkman - 3,6 дюйма. Как заявляют в Sony, заряда аккумулятора должно хватить на 26 часов беспрерывной работы.

Цена и дата выхода юбилейного плеера в США и других странах пока неизвестны. Однако, по данным Cnet.com, в Австралии его начнут продавать с декабря по цене 599 австралийских долларов (около $400).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel из-за конфликта Sony и Disney
Другие страны 21 августа 17:29
Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games
Другие страны 20 августа 06:59
Sony и Microsoft планируют совместно работать над развитием облачных сервисов
В мире 17 мая 08:13
В мире начинаются продажи консоли Playstation Classic
В мире 3 декабря 2018 08:59
В Ашхабаде проведут международную телекоммуникационную выставку-конференцию
Туркменистан 4 сентября 2018 19:26
Корпорация Sony презентовала в Пекине новую электронную бумагу
Китай 5 июня 2018 15:19
Лента новостей
Министр: «Один пояс-один путь» может открыть новые транзитные возможности для Азербайджана и Латвии (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
Трамп заявил Макрону, что отмены антииранских санкций в данное время не будет
США 07:54
Полиция Индонезии пообещала арестовать всех организаторов беспорядков в Папуа
Другие страны 07:39
ООН: Северная Корея пыталась контрабандой ввезти более 100 тыс. бутылок водки
В мире 06:20
В США три крупные торговые сети попросили не носить оружие открыто в их магазинах
США 06:01
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30 человек
В мире 05:26
Китай не планирует полностью реставрировать Великую Китайскую стену
Китай 05:02
Ученые научились манипулировать клетками крови
В мире 04:33
США пока не планируют задерживать иранский танкер Adrian Darya 1
США 04:08